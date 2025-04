VIDEO | Una gara sicuramente da non sottovalutare per i giallorossi che attendono tra le mura amiche del Ceravolo una squadra in crisi di risultati che però punta ad aggiudicarsi un posto nei playoff

Mancano sempre meno partite al termine della stagione regolare di Serie B. Il Catanzaro, anche per quanto dichiarato dal direttore sportivo Ciro Polito a LaC, vuole andare fino in fondo.

Uno degli ostacoli più difficili da superare nelle 7 gare rimaste è con certezza il Bari che scenderà allo stadio Ceravolo domenica pomeriggio. Un match che promette spettacolo in quanto i galletti non vincono da ben quattro turni e vengono dalla brutta sconfitta contro la Carrarese. L’ambiente, al momento, è ostile nei confronti della società pugliese e per questo motivo ancora la vendita dei ticket è stata aperta solo oggi dopo le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. I tifosi biancorossi residenti nella provincia pugliese potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel settore ospiti.

Il Catanzaro reduce dalla sconfitta in trasferta a Modena non può più permettersi distrazioni da qui a fine campionato per assicurarsi i playoff. Ma già domenica c'è il Bari da affrontare tra le mura amiche del Ceravolo

Le Aquile invece arrivano a questa partita consapevoli di non aver fatto una buona prestazione nell’ultima trasferta di Modena e che ciò non può più accadere visto che gli obiettivi sono cambiati e servono punti per restare in zona playoff.

Insomma una partita fondamentale per concludere al meglio l’annata durante la quale mister Caserta potrebbe avere a disposizione La Mantia che, da quanto si apprende, ha recuperato appieno dall’infortunio alla spalla, mentre bisognerà attendere ulteriori approfondimenti per quanto riguarda Antonini. Resterà invece ancora fuori il centrocampista Simone Pontisso.