Tempo di presentazioni in casa giallorossa. Ecco Daffara, Fofana, Maiorano e Pagano. Vicini alla firma l’esterno del Palermo Di Chiara e il difensore del Cesena Ricci

CATANZARO - Il Catanzaro cala il poker d’acquisti e presenta i suoi quattro assi. Tempo di presentazioni per il terzino destro Manuel Daffara, reduce da una sfortunata stagione a Perugia e quindi in cerca di rilancio, per il franco-senegalese, ex Lanciano e Salernitana, Mohamed Fofana, per il mediano ex Sorrento e Messina Luigi Maiorano e per il trequartista Biagio Pagano, 250 presenze in serie B.

Colpi in canna. A presentarli ci ha pensato l’amministratore delegato Pecora. Il presidente Cosentino e il diesse Ortoli sono infatti a Milano, capitale del calciomercato italiano. Nelle prossime ore potrebbe arrivare infatti l’attesa fumata bianca per gli ingaggi dell’esterno sinistro del Palermo Di Chiara e del difensore del Cesena, Luca Ricci, altri due colpi in canna per il club giallorosso. Per tanti che arrivano e arriveranno, altri due destinati all’addio.

Saluti e addii. Ha già salutato Madonia che lascia Catanzaro non senza polemiche. Sull’ex Trapani e Vibonese ha messo gli occhi la Vigor Lamezia. Verrà probabilmente ceduto anche il portiere Bindi che non si è presentato al raduno avviando un vero e proprio braccio di ferro con il club giallorosso.