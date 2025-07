Il club annuncia l’acquisto del terzino sinistro, protagonista in passato con Benevento, Parma e Reggina. Contratto annuale per il giocatore siciliano

Il Catanzaro ha ufficializzato l’ingaggio di Gianluca Di Chiara. Il difensore palermitano, 33 anni, torna in giallorosso dopo dieci anni e firma un contratto annuale.



Reduce dall’esperienza a Frosinone, Di Chiara ha alle spalle una lunga carriera tra Serie A e B, con squadre come Parma, Reggina, Benevento e Perugia. Un innesto d’esperienza per il club del presidente Floriano Noto.

Il comunicato del club

US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Gianluca Di Chiara, che torna dopo dieci anni a vestire la maglia giallorossa. Il 33enne palermitano nella scorsa stagione è stato a Frosinone, mentre nella precedente era stato protagonista della promozione in serie A del Parma. In serie B ha disputato tre campionati con la Reggina, e in precedenza era stato a Latina, Perugia, Carpi e Benevento, formazione con cui ha giocato anche in Serie A. Tra i professionisti ha anche vestito le maglie di Foggia, Lecce, Pavia e Reggiana. Di Chiara si lega al Catanzaro con un contratto annuale.