Il match valido per il dodicesimo turno andrà in scena sabato prossimo alle 14. I botteghini virtuali e non apriranno questo pomeriggio alle 15

«Rialziamoci e ripartiamo tutti insieme». Questo il messaggio sui canali social ufficiali che annuncia la prevendita dei biglietti per Catanzaro-Modena, gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. Le Aquile, dopo essere cadute nella trasferta di Como, dovranno affrontare nel loro nido – lo stadio Nicola Ceravolo – una delle squadre che ha fatto meglio in questo inizio di campionato. Infatti i Canarini sono solo tre punti sotto in classifica occupando la quinta posizione con 19 punti all’attivo, mentre i giallorossi stazionano in terza con 21.

Un altro passaggio importante per la compagine calabrese che ha come obiettivo quello di raccogliere punti per poter così rimanere ancorata alle posizioni alte in graduatoria. Sicuramente la sconfitta di Como, anche se di misura, è servita per far tornare un po’ tutti con i piedi per terra. Si è consapevoli che questa squadra ha il potenziale per fare bene in questa categoria ma, come si è visto nello scorso match, in cadetteria ogni partita ha una storia a sé ed è importante riuscire a interpretala nella maniera migliore possibile.

Catanzaro-Modena andrà in scena sabato pomeriggio alle 14. I botteghini, virtuali e non, apriranno questo pomeriggio alle 15. Tutte le info sul sito ufficiale dell’Us Catanzaro 1929.