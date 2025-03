Il derby di Calabria è giallorosso per la terza volta in due anni. Catanzaro-Cosenza è terminata 4 a 0 per i padroni di casa. Una gara a senso unico dove gli ospiti hanno tenuto botta solo nelle prima frazione di gioco durante la quale le Aquile, però, vanno in gol con Iemmello.

Poi nella ripresa subito Pompetti, poi Bonini e per concludere Coulibaly. Le Aquile consolidano la zona playoff raggiungendo quota 46 punti, mentre i Lupi restano in ultima posizione in classifica con 25 e la Serie C che si fa sempre più vicina.

La partita inizia ma dopo due minuti viene interrotta per il malore di uno spettatore in curva Massimo Capraro. A seguito dell’intervento dei paramedici la gara riprende. A inizio match le squadre si studiano e le azioni pericolose latitano. Dopo un quarto d’ora si rimane sullo 0 a 0.

Ma alla prima occasione buona i padroni di casa vanno in gol. L’azione si sviluppa sulla sinistra, Quagliata mette in mezzo, la traiettoria è un po’ larga ma ci arriva Situm che aggiusta la palla per Iemmello di prima intenzione, il bomber giallorosso da solo davanti a Micai non sbaglia. Al 20’ Catanzaro 1, Cosenza 0.

Al 23’ gli ospiti rispondono con un tiro da fuori di Mazzocchi che lambisce il palo e si perde sul fondo. Cosenza di nuovo pericoloso al 31’ con un tiro-cross dalla sinistra di Caporale sul quale Pigliacelli ha qualche difficoltà nel deviare in corner. Al 38’ azione gestita magistralmente dai giallorossi che dopo una serie di passaggi, tutti di prima, liberano Iemmello per il tiro dal limite che però finisce, anche se di poco, alto. Nel finale della prima frazione di gioco poco da segnalare e dopo un minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.

Non passano neanche 30 secondi dall’inizio della ripresa che il Catanzaro raddoppia. Ilie, che ha preso il posto di Pontisso, da posizione defilata sulla sinistra si accentra e serve Pompetti che controlla e colpisce di mancino. Una conclusione di pregevole fattura del centrocampista giallorosso sulla quale Micai non può nulla.

Il Cosenza prova a rispondere senza però creare particolari pericoli. Mentre al 52’ Biasci, a seguito di un’azione orchestrata alla perfezione dai suoi, conclude dal limite rasoterra, ma la sfera esce di poco al lato. L’azione è solo il preludio al terzo gol. Sugli sviluppi di una ripartenza Ilie, entrato benissimo in partita, serve il difensore Bonini che con un piattone preciso, da posizione centrale, gonfia la rete per la sesta volta in questa stagione.

Nel proseguo del match il Catanzaro si abbassa e i Lupi provano a reagire dopo la botta presa. Al 60’ Ciervo prova la conclusione da fuori per i rossoblu ma Pigliacelli blocca senza problemi.

Catanzaro sulla cresta dell’onda. Al 67’ Gioia anche per Coulibaly che servito da Bonini che con un cross al bacio sovrasta un difensore avversario e di testa cala il Poker. Catanzaro 4, Cosenza 0. Nei minuti finali di partita il Catanzaro palleggia mentre il Cosenza, intontito, attende solo il triplice fischio. Catanzaro-Cosenza termina 4 a 0.