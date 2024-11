Il mercato dei giallorossi non si ferma. Dopo Pacciardi e Di Chiara, il direttore sportivo Armando Ortoli lavora ad un altro grande colpo. Checco Moriero ha chiesto l’ingaggio dell’ex trequartista del Crotone

CATANZARO - Il mercato del Catanzaro va avanti. Dopo il ritorno di Di Chiara a titolo definitivo e l’ingaggio di Pacciardi che ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, il direttore sportivo Armando Ortoli va a caccia di un trequartista.

Nuovo obiettivo. Sfumato in extremis Caccavallo che ha preferito accasarsi a Pagani, il tecnico Moriero avrebbe espressamente chiesto l’ingaggio di Caetano Calil, una sorta di ciliegina sulla torta in un mercato che non smette di riservare sorprese. Nonostante le smentite di rito, per radio mercato ci sarebbe stata nell’ultime ore una forte accelerata per chiudere l’affare e mettere il brasiliano a disposizione dell’allenatore giallorosso.

Situazione Kamara. Nessuna novità sul fronte Kamara. Per la stampa turca il Catanzaro avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’attaccante franco-senegalese che attualmente è svincolato. L’operazione però è tutt’altro che chiusa secondo altre fonti. Al giocatore sarebbero infatti arrivate un paio di proposte da club della Ligue 1 francese.

Idea Carcuro. Intanto nelle ultime ore è tornata in auge l’idea Carcuro. L’ex centrocampista della Ternana (a Venezia nell’ultima stagione) è un'altra vecchia conoscenza di mister Moriero. Si racconta che il suo arrivo potrebbe preludere qualche partenza eccellente e, sotto questo profilo, va monitorata la situazione di Antonio Vacca che piace molto in serie B ed è seguito con attenzione dal Lanciano e dal Pescara.