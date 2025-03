Il derby di Calabria finisce in trionfo per il Catanzaro, che batte nettamente il Cosenza per 4-0, dominando senza appello dal primo all’ultimo minuto. Una partita senza storia quella andata in scena tra i rossoblù e i giallorossi, con i padroni di casa che hanno dimostrato superiorità tecnica e tattica, lasciando poco spazio alle speranze della squadra cosentina.

La schiacciante vittoria ha suscitato immediatamente l’ironia dei tifosi del Catanzaro, che al termine della gara hanno esposto un manifesto funebre, annunciando provocatoriamente la “morte” della squadra rossoblù.

Sempre la tifoseria del Catanzaro, precisamente la curva Massimo Capraro, dove abitualmente si radunano gli ultrà giallorossi, ha rincarato la dose con uno striscione sarcastico: “Guarascio resisti!“. Un chiaro sfottò che prende di mira direttamente il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, da tempo al centro di aspre contestazioni da parte della tifoseria cosentina. Continua a leggere su Cosenza Channel.