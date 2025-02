Gli obiettivi si raggiungono in primavera, un “ritornello” che risuona spesso negli ambienti calcistici. Ma da qui al 20 marzo ci sono ben cinque partite da affrontare per il Catanzaro che però, per quella data, a meno di clamorosi stravolgimenti, potrebbe avere degli obiettivi diversi da raggiungere. La prossima sarà in casa, la sera di San Valentino, contro il Cittadella. Sicuramente una squadra che per quanto visto finora è alla portata della compagine calabrese, con una vittoria le Aquile potrebbero avere una salvezza virtuale, anche se ancora i numeri non lo confermano. La squadra allenata da Caserta conquistando i tre punti arriverebbe a quota 39, a pochissimo da quello che è stato lo score necessario negli ultimi anni per rimanere in cadetteria. Infatti nelle ultime stagioni la forbice è compresa tra i 41 e i 45 punti e con 13 partite ancora da disputare sembra essere ormai cosa fatta per i giallorossi. Quindi se i risultati dovessero continuare ad arrivare, con il giungere della stagione dei fiori, le Aquile potrebbero puntare a ben altro.

Ma tornando alla partita in programma venerdì sera alle 20.30, per il Catanzaro restano ancora dubbi in merito alla situazione in infermeria. Matias Antonini, out nella scorsa partita contro il Frosinone, sta proseguendo il lavoro di recupero dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro il Brescia. Buone notizie arrivano per quanto riguarda Jacopo Petriccione e Nicolò Buso che dovrebbero essere regolarmente a disposizione, mentre il rientro di Compagnon è ancora lontano.

Infine una curiosità, vista la ricorrenza, ovvero il giorno degli innamorati, gli ultras hanno annunciato una coreografia a tema dichiarando che «sarà l’occasione per celebrare, assieme a tutto il popolo giallorosso, la festa del nostro grande amore».