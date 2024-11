Nel ritiro di Cascia con il Cosenza è presente da sabato anche l’argentino Josè Mauri. Il centrocampista argentino, classe 1996, sta effettuando una serie di test per capire se l’interesse dei lupi, può trasformarsi in un ingaggio per il prossimo campionato.

Integrità fisica

Il Cosenza vuole toccare con mano lo stato fisico dell’ex calciatore di Parma e Milan tra le altre. Mauri è fermo infatti dall’inizio di marzo per un infortunio. È ufficialmente ancora un tesserato del Sarmiento Junìn, squadra che milita nella massima serie argentina ma i guai fisici hanno caratterizzato quest’ultima fase della sua carriera. A febbraio del 2023 infatti, la rottura del ginocchio che lo ha tenuto fermo praticamente per 9 mesi. Poi il rientro in squadra a gennaio, prima dell’altro stop di marzo. Mauri in passato ha giocato in Italia anche con l’Empoli, mentre ha avuto esperienze negli Stati Uniti con il Kansas City ed in Argentina anche con il Talleres.