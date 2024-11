È servito il doppio di spareggio per stabilire la vincente del campionato di Serie C. Ed anche in questa circostanza il trionfo ha sorriso al Circolo Tennis Gioia 1974. Il risultato finale di 4-3 ha premiato il sodalizio presieduto da Rocco Tilotta, che ha avuto la meglio sulla Polisportiva Acquappesa, dopo ben dodici ore di gare. Incontri intensi, appassionanti, fra due squadre capaci di mettere in mostra atleti di assoluto valore. Peccato soltanto che la sfida si sia conclusa anzitempo per il ritiro, causa problemi fisici, di Giannicola Misasi dopo la disputa del primo set del doppio di spareggio. «Faccio i miei più sinceri complimenti ad Adriano Vaccaro, un signore, a tutti i dirigenti accompagnatori ed ai ragazzi della Polisportiva Acquappesa, la sfortuna vi ha penalizzati ma siete usciti dal campo a testa alta e tra gli applausi, bravi»: questo il commento del presidente gioiese Tilotta, a dimostrazione ulteriore del clima di fair play che accompagna queste sfide.

Questi i risultati maturati nel corso di una finale, come si diceva, intensa, combattuta, equilibrata: Giannicola Misasi batte Francesco Rotondo 63 62; Antonio Ruocco batte Lorenzo Vaccaro 60 62; Matteo Viviano batte Valerio Trabacca 64 26 64; Francesco Castaldo batte Saverio Militano 76 (7) 67 (7) 60. Misasi - Vaccaro battono Ruocco - Viviano 63 64; Rotondo - Allera battono Castaldo - Trabacca 61 67 1210; Rotondo - Ruocco battono Misasi - Vaccaro 75 rit. «Ci siamo dati battaglia sui campi – aggiunge il presidente del circolo Gioia 1974 - c’è stato tanto agonismo e non ci siamo risparmiati: quest’anno la finale me la sono goduta, una bella giornata di sport, come del resto la semifinale contro i ragazzi di Andrea Viceconte del Junior Tennis Castrovillari. Quest’anno si respirava aria di tennis».

Come si diceva, il Circolo Gioia 1974 replica la vittoria del campionato ottenuta lo scorso anno ed adesso si attendono i play off per la promozione in Serie B che si disputeranno a fine giugno. «Questa è stata un’annata ricca di successi sportivi per la nostra cittadina – aggiunge Rocco Tilotta – in grado di primeggiare nel calcio, nel basket, nel tennis, nell’equitazione ed in tanti altri sport grazie al grande impegno profuso da tutte le associazioni sportive della nostra città. Ringrazio Francesco, Gianluca, Antonio, Matteo, Saverio, Christian e Girolamo per l’impegno e l’attaccamento che hanno dimostrato in tutti gli incontri, i miei cari consiglieri e tutti i soci del circolo che ci sono stati vicini. Faccio gli auguri pubblicamente al nostro consigliere Mimmo Crea che ha festeggiato il suo compleanno ed è rimasto con noi a tifare in panchina e fuori dai campi per tutto il tempo».