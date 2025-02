Il Cittanova torna a vincere dopo l'inaspettata battuta d'arresto contro il Castrovillari e allunga il divario dalla zona play out. Nella ventiduesima del campionato di Eccellenza, la squadra di mister Crucitti piega la resistenza della quotata Rossanese e che veniva da un buon momento, grazie a una rete di Khoris a inizio del secondo tempo.

Le parole di Crucitti

Nel post gara si è espresso lo stesso tecnico giallorosso, Giuseppe Crucitti, commentando partita e percorso: «Nel primo tempo abbiamo fatto ottime giocate e avremmo potuto chiudere meglio le occasioni avute. Negli ultimi minuti abbiamo sofferto maggiormente perché la Rossanese aveva spostato in avanti il proprio baricentro, mentre sulle seconde palle abbiamo faticato perché loro avevano inserito maggiore fisicità in attacco. Nel complesso, però, abbiamo rischiato poco o nulla e con la mia squadra che ha fatto molto bene».

E ancora: «Questa squadra è stata sempre unita, anche dopo la brutta sconfitta di sette giorni fa, e in settimana si è allenata bene. Sicuramente c'è stata una grande reazione ma questa non doveva esserci per la sconfitta di domenica scorsa, bensì perché eravamo affamati di punti.