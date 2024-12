Rispetto alla stagione 2023-2024 bene anche l'attuale capolista PraiaTortora che può vantare 8 punti e 11 gol fatti in più. Ci si aspettava qualcosa in più in questa prima metà di stagione da Vigor Lamezia e Reggioravagnese (+6)

L'avvento di dicembre non porta solo il profumo del Natale e delle feste ma, in termini di calcio dilettantistico, anche l'incombere della prima metà di stagione che se ne va.

Dodici giornate in archivio dunque e altre tre che mancano all'appello per completare l'intero girone di andata del campionato di Eccellenza. In tale contesto è dunque possibile anche fornire un parziale, ma ben nutrito, confronto rispetto alle prime dodici giornate del campionato scorso, ovviamente con le protagoniste presenti sia nella passata che nella corrente stagione.

Rapporto-punti

Periodo opaco per la Paolana, con zero vittorie in tre gare e attualmente fuori dalla zona play off. Nonostante ciò, però, la formazione di Andreoli rimane al momento quella con l'attivo più positivo. Sono 12 infatti i punti in più racimolati rispetto a scorso anno, quando erano ancora 8.

Macroscopico anche l'upgrade per quel che riguarda i gol subiti, ovvero 16 in meno. Subito dopo la Paolana ecco l'Isola Capo Rizzuto, rivitalizzata con mister Gregorace: 10 punti in più infatti per i giallorossi i quali contano anche 7 punti in più e 10 gol subiti in meno.

Le due citate sono le uniche due squadre con il positivo in doppia cifra. Nel podio ci va il Praia Tortora, attuale capolista del torneo. I tirrenici contano infatti 8 punti in più ma, soprattutto, il più alto balzo per gol fatti dal momento che ne contano 11 in più.

Ci si aspettava qualcosa in più in questa prima metà di stagione da Vigor Lamezia e Reggioravagnese ma, se si spulcia in questo speciale confronto, ci si accorge come entrambe abbiano 6 punti in più e con i vigorini che hanno 7 gol in più e 5 reti in meno. Gli amaranto, invece, di reti in più ne hanno 9.

Ultima squadra in positivo è la Palmese. Anche dai neroverdi ci si aspettava decisamente di più ma, a conti fatti, un piccolo miglioramento rispetto allo scorso anno c'è dal momento che la Palmese vanta 2 punti in più e 2 gol fatti in più.

Soriano e Cittanova con 2 punti in meno in saccoccia. Passivo di 5 punti invece per il Brancaleone il quale ha, inoltre, 2 reti in meno e 8 gol subiti in più. Molto pesante invece il passivo del Bocale che conta 11 punti in negativo ma con gli stessi gol fatti rispetto alla scorsa stagione. Caduta libera per il Rende che, di punti in meno, ne contano 18.