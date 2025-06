Il gruppo ionico non nasconde le sue ambizioni. Dopo aver rilevato il titolo in Serie B del Valley Tremestieri ha ingaggiato uno dei tecnici maggiormente in mostra nell’ultimo campionato interregionale

Il Corigliano vuole ritornare in alto e vuole farlo anche in fretta. Del resto, già qualche mese fa la società aveva annunciato l’intenzione di lasciare i parquet regionali per misurarsi in nuove sfide. Una piazza che ha nel suo palmares anche i tornei di Serie A di certo sa come riportare entusiasmo intorno alla pallavolo, riportare i fasti di un tempo (nemmeno troppo lontano) potrà essere un motore pulsante per tutto il territorio. Così, dopo aver rilevato il titolo della siciliana Tremestieri in Serie B, prosegue la missione di riportare la squadra in alto e, per fare ciò, c’è già un mercato abbastanza attivo sulle rive ioniche.

La prima mossa ufficiale è arrivata nelle scorse ore con l’ingaggio dell’allenatore Giancarlo D’Amico. Il tecnico lucano ha un curriculum di tutto rispetto, è un coach giovane ma capace di far esprimere una pallavolo tecnica e pratica, nonché votata sul grande spettacolo sul parquet di gioco. Come primo allenatore, ha guidato squadre in A2 a Lagonegro e in A3 a Modica, Palmi, mentre nell’ultima stagione è stato uno degli artefici del secondo posto del Bisignano in Serie B.

Qualche settimana fa, proprio nel raggiungere l’obiettivo playoff con i cratensi, aveva dichiarato ai nostri microfoni come sarebbe rimasto ad allenare i biancazzurri volentieri, a patto di avere davanti un progetto duraturo ed ambizioso. Si è spostato, per ottenere ciò, di qualche chilometro e lo ha fatto anche con convinzione di causa, considerando come il Corigliano dovrà allestirà una squadra di tutto rispetto per la categoria. Tra i primi colpi in via di definizione quello di Henry Miranda, cubano ed esperto della Serie B: nelle ultime due stagioni ha giocato a Bisignano e ha ottenuto poi la promozione col Galatone.