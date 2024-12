L’allenatore rossoblù he espresso rammarico per le reti concesse e si è anche concentrato sulle opportunità sprecate dai suoi: «Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle»

Massimiliano Alvini, tecnico del Cosenza, ha analizzato la sconfitta subita dai suoi uomini nella trasferta di Cesena, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. In sala stampa, al termine del match disputato allo stadio "Manuzzi", Alvini ha espresso rammarico per i due gol concessi al Cesena, sottolineando come entrambi siano frutto di errori evitabili da parte della sua squadra.

«Sull'atteggiamento della squadra non ho nulla da dire», ha esordito Alvini, lodando lo spirito dei suoi giocatori. Il tecnico rossoblù non ha comunque nascosto la delusione per le disattenzioni difensive che secondo lui hanno determinato il risultato finale: «Abbiamo regalato entrambi i gol con distrazioni che non ci appartengono».

L'analisi di Alvini si è concentrata anche sulle opportunità sprecate dai suoi uomini, che avrebbero potuto cambiare l'inerzia della partita. «Potevamo andare in vantaggio con Kouan e poi pareggiarla con Fumagalli. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Bravi loro a sfruttare i nostri errori», ha aggiunto.

Il tecnico del Lupi ha evidenziato come il primo gol del Cesena sia arrivato in una fase di gestione da parte del Cosenza, mentre il secondo è stato frutto di una grave disattenzione: «Sul loro vantaggio eravamo in una fase di gestione, il secondo è un gol che non si può prendere».

Infine, Alvini ha sottolineato un problema più ampio che sta affliggendo la sua squadra, riconoscendo che certi errori non sono episodi isolati ma fanno parte di una tendenza che si sta protraendo: «Ci portiamo dietro questi errori da un po', ci siamo complicati la vita da soli».