Presentazione ufficiale per i nuovi giocatori del Cosenza Calcio. Nella sala stampa del San Vito Gigi Marulla, la conferenza dei cinque ultimi acquisti perfezionati dalla squadra rossoblu nella recente sessione invernale di calciomercato.



Durante i lavori il presidente Eugenio Guarascio ha ringraziato chi è andato via ed ha sottolineato che per tutte le cessioni non c’è stata la volontà del Cosenza, ma che sono state operate solo su precisa richiesta dei singoli. Tre dei nuovi arrivati -Luca Bittante, Daniele Sciaudone e Carlos Apna Embalo- hanno già avuto modo di dimostrare in campo il loro valore. Gli altri -Andrea Hristov e Gianluca Littieri- raggiugeranno presto i compagni sul campo di gioco. Per adesso si alleneranno insieme al resto della squadra già da oggi, al San Vitino, in vista della prossima sfida che si disputerà a Livorno, ma toccherà all'allenatore Piero Braglia, stabilire chi schierare contro la squadra toscana.