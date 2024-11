I lupi silani non vanno oltre l’uno a uno davanti ai propri tifosi contro la Paganese. Tutto nella ripresa: a Calderini risponde Caccavallo.

COSENZA - Il campionato non è la coppa Italia ed il Cosenza incappa in un altro mezzo passo falso. Al San Vito i silani non vanno oltre il pari contro i campani della Paganese. Cappellacci lascia fuori Mosciaro e punta sul tridente composto da Cori, Alessandro e De Angelis. L’ex Avellino non è ancora al top della forma e i lupi restano all’asciutto. Nella ripresa entra Calderini che al 15’ sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Criaco. E’ solo un’illusione perché nel finale i tifosi rossoblù devono ingoiare un altro boccone amaro: ad otto minuti dal termine infatti Caccavallo gela il San Vito e fa uno a uno. (mf)