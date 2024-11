Il Cosenza resta in serie B: ora è ufficiale. La salvezza conquistata dai Lupi sul campo era sub iudice a causa del ricorso presentato dal Trapani per farsi restituire i due punti di poenalizzazione inflitti ai siciliani dalla giustizia sportiva per irregolarità amministrative. Il Coni, però, ha rigettato il ricorso per cui la classifica finale del campionato di serie B rimane invariata: il Cosenza è salvo, pescara e Perugia disputeranno i play out il trapani retrocede in serie C insieme a Livorno e Juve Stabia.

In teoria il Trapani potrebbe anche ricorrere al Tar, ma probabilmente rinuncerà a questo ulteriore grado di giudizo.