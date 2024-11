Con un gol per tempo la formazione di Vanoli ottiene la qualificazione al prossimo turno, battendo una squadra, quella silana, che comunque non ha demeritato. I Lupi hanno più volte impensierito Milinkovic Savic

Cosenza eliminato dalla Coppa Italia. Il Torino all'Olimpico segna un gol per tempo e porta a casa la qualificazione al prossimo turno. I Lupi di Alvini non demeritano. L'autorete a freddo di Camporese non ha buttato giù D'Orazio e compagni che comunque hanno giocato con un buon atteggiamento. Diverse le conclusioni verso la porta difesa da Savic.

Tuttavia, è palese che alla rosa manchi qualità. La mano di Alvini si vede, ma servono giocatori di spessore per alzare il ritmo e soprattutto trovare lo spunto negli ultimi venti metri. La palla dunque passa al duo Ursino-Delvecchio che dovranno completare l'organico entro il 30 agosto alle ore 20.

Così in campo

Massimiliano Alvini lancia un messaggio preciso ai giocatori della rosa, schierando il miglior undici a disposizione. In porta Micai, difesa a tre composta da Hristov, Camporese e Caporale. A centrocampo Ciervo, Florenzi, Charlys e D'Orazio. Poi Kouan dietro Fumagalli e Mazzocchi.

Nel primo tempo

Inizia subito male per il Cosenza la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Nemmeno il tempo di battere il calcio d'inizio che la formazione silana allenata da Alvini passa in svantaggio con un'autorete di Camporese. Il difensore nel tentativo di anticipare la mossa di Zapata, butta la palla nella porta difesa da Micai.

Il Torino prende coraggio e con una manovra costruita dalle fasce va vicino al raddoppio con il centrocampista Samuele Ricci, ma la sua conclusione finisce a lato.

Il Cosenza ha reagito al gol del Toro solo al 25', con una bordata dai 25 metri ad opera dell'attaccante Fumagalli. Poi ci prova Florenzi e subito dopo Ciervo. Entrambi i centrocampisti silani impegnano Milinkovic Savic.

La ripresa

Nel secondo tempo il Cosenza entra con il giusto atteggiamento mentale, cercando di pressare alto. Almeno sei i giocatori nella metà campo avversaria nel tentativo di rubare palla ai calciatori granata e questa idea aggressiva di stare campo dà i suoi frutti dopo la mezzora con un recupero palla di Zilli, il quale serve Mazzocchi che di destro tira alto sopra la traversa. Precedentemente il Torino aveva avuto una buona occasione con Ricci. Il Toro raddoppia dopo il 35'. Il neo entrato Adams pesca Zapata che appoggia la palla in rete per il due a zero finale.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina (41′ st Dellavalle); Bellanova (20′ st Tameze), Linetty (20′ st Dembele), Ricci, Ilic (37′ st Karamoh), Lazaro; Sanabria (20′ st Adams), Zapata. A disp. Paleari, Popa, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Sazonov, Dellavalle, Horvath, Balcot. All. Vanoli

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Florenzi (30′ st Mauri), Charlys (15′ st Kourfalidis), D’Orazio (15′ st Martino); Kouan (37′ st Rizzo); Fumagalli (15′ st Zilli), Mazzocchi. A disp. Baldi, Vettorel, Dalle Mura, Rizzo. All. Alvini.

ARBITRO: Ghersini di Genova

MARCATORI: 1′ pt Camporese (C, aut), 38′ st Zapata

NOTE: Spettatori 10mila circa. Espulsi: Ammoniti: Florenzi, D’Orazio, Kouan e Martino (C), Ricci (T). Angoli. 5-5. Recupero: 2′ pt, 6′ st