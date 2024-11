Doppio allenamento oggi per il Cosenza che si prepara per la trasferta di domenica sera in casa del Mantova, valevole per la seconda giornata di campionato. Nel pomeriggio allenamento congiunto con l’Altomonte, squadra che milita nel campionato di Promozione.

Il report della doppia seduta odierna

Giornata intensa per i rossoblù impegnati in una doppia seduta. Nella sessione mattutina, avviata con una fase di attivazione, il gruppo è sceso in campo sul prato del Marulla eseguendo una esercitazione a tema e lavoro sulle palle inattive. Nel pomeriggio, sempre al Marulla, la squadra ha svolto un allenamento congiunto con la formazione dell’Altomonte che milita nel campionato di Promozione. Un migliaio di sostenitori ha seguito l’allenamento nel corso del quale i rossoblù hanno segnato sette reti. Doppietta di Camporese e rete di Sankoh nella prima fase. A segno Venturi, D’Orazio, Kourfalidis e Florenzi nella seconda parte.