Il Cosenza parte per il ritiro umbro e annuncia gli ingaggi di Bertolucci dal Venezia e Sassano dal Trapani. Piace l’ex Catanzaro Tortolano

COSENZA - Tempo di annunci in casa del Cosenza che da oggi è in ritiro a Norcia, in Umbria. Alla comitiva si aggregheranno anche gli ultimi due arrivati in ordine cronologico: Davide Bertolucci, ultime due stagioni al Venezia, e Pierantonio Sassano, lo scorso anno al Teramo, ma di proprietà del Trapani. Nel mirino dei rossoblù c’è ora Emiliano Tortolano, scuola Roma, proprietà Catania, l’anno scorso a Catanzaro prima e ad Aprilia dopo.