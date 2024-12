Gabriele Artistico (‘02) dalla Juve Stabia al Cosenza, via Lazio, nella prima operazione di calciomercato dei Lupi. È quanto si prospetta per sostituire il partente Mohamed Ortaim Sankoh (‘03) che oggi non è con la squadra per la trasferta di Reggio Emilia. In vista del match odierno con il Sassuolo, infatti, non è stato convocato da Massimiliano Alvini insieme all’altro partente Michele Camporese (‘92), sul mercato insieme a Bright Gyanfi (‘96).

Calciomercato Cosenza, Artistico al posto di Sankoh?

Tornando al calciomercato in entrata del Cosenza, Artistico potrebbe pertanto essere il nuovo attaccante dei Lupi al posto di Sankoh. Con la maglia della Juve Stabia, ha realizzato due reti in un totale di 16 apparizioni. Le marcature hanno portato sei punti: nella partita di esordio a Bari vinta dalle Vespe per 3-1 e nell’importante successo casalingo contro il quotato Pisa per 2-0. Tuttavia, il suo allenatore non ha mai ritenuto che potesse partire dall’inizio, ma gli ha ritagliato solo spezzoni.

