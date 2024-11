In conferenza l'allenatore dei lupi ha parlato anche della penalizzazione in classifica ricevuta nelle scorse: «Un colpo. Ma per me abbiamo 4 punti»

Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera in casa del Palermo, valevole per la 4^ giornata di campionato.

Le parole di Alvini

«La squadra è sul pezzo e concentrata per fare il meglio sempre. Ci proveremo anche domani. La penalizzazione è stata accolta con delusione ed amarezza. C’è arrivata la notizia mentre stavamo lavorando: è stata un colpo. Oggi però per me il Cosenza ha 4 punti. Non me ne sento 0. È una sanzione amministrativa. Vado avanti pensando di averne 4 meritati sul campo che sarebbero potuti essere anche di più. Mi fa rabbia. Ripartiamo da lì».

«Domani – continua Alvini – sarà la terza partita in sette giorni ed anche questa è una chiave di lettura della partita. Di fronte avremo una squadra di valore come il Palermo che ha degli obiettivi e dopo la vittoria di Cremona ha iniziato il suo percorso. Sono certo che scenderemo in campo con il giusto atteggiamento e proveremo a giocarcela. Forse rivedremo qualcosa (sulla formazione, ndr) viste le tre partite ravvicinate».