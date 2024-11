Classe 2000, nell’ultima stagione ha giocato con la Lucchese in Serie C. Undici i gol nell'ultima stagione

Stretta del Cosenza per un jolly offensivo di centrocampo svincolato. Si tratta di Andrea Rizzo Pinna, classe 2000, che nell’ultima stagione ha giocato con la Lucchese in Serie C.

Rizzo Pinna, dopo essere cresciuto con le giovanili di Atalanta, Inter e Spal, ha giocato le sue prime stagioni con i grandi in Serie D tra Palermo e Vis Artena. Poi nel 2021 il passaggio al Foggia, ma nel 2022 si trasferisce alla Lucchese. Negli ultimi due anni ha giocato con la società toscana in Serie C. Tre gol il primo anno, addirittura 11, conditi da 3 assist, nell’ultima stagione.



Si tratta di un calciatore molto duttile che può essere impiegato sia sulla trequarti che sull’esterno. Molto veloce e abile nel dribbling. Ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Lucchese e dal 1° luglio è svincolato. Il Cosenza lo sta trattando dalla settimana scorsa e può chiudere l’affare da un momento all’altro visto che sembra molto in avanti in confronto alle altre pretendenti.