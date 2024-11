Il Cosenza saluta il centrocampista Andrea Arrigoni. Probabile un suo approdo al Lecce di Meluso.

Inevitabile. Con l’addio di Meluso, il Cosenza inizia a perdere i primi pezzi pregiati. Andrea Arrigoni, classe ’88 e regista della stagione 2015-2016, saluta il club silano.

Il centrocampista pare non abbia trovato l’accordo sperato per il rinnovo del contratto, ormai in scadenza il prossimo 30 giugno, con il presidente Guarascio. E con ogni probabilità seguirà Mauro Meluso a Lecce, dal quale pare siano già arrivate proposte allettanti molto superiori rispetto a quelle precedentemente percepite.

Prelevato nell’estate del 2014 dal Pavia, Arrigoni non riuscì ad imporsi sotto la gestione Cappellacci che lo vide relegato in panchina, fino all’arrivo di Roselli, appunto.

Fu infatti il tecnico umbro a definire Arrigoni insostituibile.

Elemento tattico completo. Ottimo come regista, impeccabile come mediano classico. Letale sui calci piazzati. Unico elemento sempre presente in campo, mai sostituito, collezionando nella stagione 2015-2016 tutti i 3060 minuti.

Il centrocampista saluta Cosenza con 5 reti realizzate in 68 presenze. Dunque, una perdita pesante per Roselli.