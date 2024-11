Il Cosenza cade dopo otto risultati utili consecutivi in Serie B. Lo fa a testa alta e all’ultimo respiro, a Mantova, dopo aver messo in mostra un buon calcio. Galeotto un corner al 93’ su cui sbuca, colpevolmente perso dalla retroguardia, Solini per il 3-2 finale. E’ stata una partita vibrante con diverse occasioni da una parte e dall’altra e con due allenatori che hanno scelto di affrontarsi a viso aperto così come era nelle previsioni.

Mantova subito avanti, ma le occasioni fioccano

I rossoblù sono gli stessi dell’ottimo esordio con la Cremonese. Unico accorgimento è Kourfalidis a centrocampo al posto di Charlys. Va in panchina anche Camporese: confermato il trio difensivo formato da Hristov, Dalle Mura e Caporale. Possanzini invece si affida a Mensah e non a Mancuso e gli mette a supporto Fiori. L’intuizione è giusta, perché passano appena due minuti e i virgiliani passano.

Il golden boy di casa parte dalla distanza, affetta la retroguardia dei Lupi e dal limite batte Micai con un rasoterra. Il colpo incassato non scalfisce le convinzioni degli ospiti che rispondono subito. Caporale ci prova dalla distanza e trova i guantoni di Festa. Nulla avrebbe potuto poco dopo (minuto 8) su un colpo di testa di D’Orazio che si stampa sul palo prima del tap-in di Fumagalli. Il match è vibrante come era prevdibile tra due tecnici offensivi. Al 16’ Aramu scodella un corner teso in area avversaria, Brignani da due passi risolve una mischia, ma Micai è super e chiude la porta. Dall’altra parte Fumagalli calcia dalla distanza e il pipelet biancorosso vola sotto il sette a dire no. Un giro d’orologio e Kouan da un metro e mezzo manda alto un colpo di testa che andava solo spinto dentro (19’). La legge del calcio non sbaglia mai e al 23’ il Mantova raddoppia dopo aver rischiato grosso in diverse occasioni. A gonfiare la rete stavolta è Bragantini che dal limite indovina il tiro della domenica e sigla il 2-0.

Fumagalli e Rizzo Pinna la riprendono, poi la doccia gelata

Prima del break poco altro, anche perché il film del gioco è totalmente congeniale al Mantova che si mette a presidio della propria area e prova a ripartire. Al 45’, proprio su uno degli ultimi palloni, Kourfalidis ci prova di destro e sfiora il montante. Restano negli spogliatoi Dalle Mura e D’Orazio per far posto a Venturi e Ricciardi: queste le scelte di Alvini.

La prima occasione della ripresa è del Cosenza. La produce come sempre Ciervo che dalla sinistra si accentra e prova il giro sul secondo palo, sferafuori di poco. Al 16’ clamorosa occasione per Kouan che calcia quasi alla meno peggio, Festa respinge come può e manda in corner. La pressione dei Lupi da i suoi frutti al 25’ quando Ciervo, migliore dei suoi, apparecchia per Fumagalli che trova il suo primo gol in rossoblù. Il 2-2, meritato, al minuto 42’. Verticalizza Hristov, Solini fuori posizione si perde l’inserimento di Rizzo Pinna che da solo batte Festa con un tiro sotto le gambe. Quando tutti aspettavano il triplice fischio finale, arriva la doccia fredda. Sull’ultimo calcio d’angolo Solini si ritrova sul piede il pallone della vittoria che fa esplodere la curva di casa.

Il tabellino di Mantova-Cosenza 3-2

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani (30′ st Solini); Trimboli, Burrai; Bragantini (22′ st Galuppini), Aramu (22′ st Wieser), Fiori (22′ st Ruocco); Mensah (30′ st Mancuso). A disp. : Sonzogni, Debenedetti, Radaelli, Mancuso, Artioni, Muroni Cella, De Maio. All. : Possanzini

COSENZA (3-4-1-2) : Micai; Hristov, Dalle Mura (1′ st Venturi), Caporale; Cirevo, Kourfalidis, Florenzi (19′ st Jose Mauri), D’Orazio (1′ st Ricciardi); Kouan (39′ st Rizzo Pinna); Mazzocchi (19′ st Zilli), Fumagalli. A disp. Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, Martino, Charlys, Sankoh. All. : Alvini

ARBITRO: Crezzini di Siena

MARCATORI: 2′ pt Fiori (M), 23′ pt Bragantini (M), 25′ st Fumagalli (C), 42′ st Rizzo Pinna (C), 49′ st Solini (M)

NOTE: Spettatori circa 8mila con 424 tifosi rossoblù. Ammoniti: Mensah (M), Burrai (M). Angoli: 6-5 per il Mantova. Recupero: 2′ pt – 5’+2′ st