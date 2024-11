Si rinnova anche oggi alle 19 il consueto appuntamento settimanale del lunedì con Tuttigol il format di LaC Tv. Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria e i loro ospiti in studio e collegati.

Gli ospiti

La trasmissione di oggi sarà come come sempre ricca di ospiti che alimenteranno il dibattito. All'interno degli studi di LaC Tv, oltre all'allenatore Gianluca Gagliardi, ci sarà la gradita partecipazione del giornalista Massimo Mitidieri. I preparatori atletici delle formazioni Primavera di Torino e Fiorentina, rispettivamente Andrea Licciardi e Giuseppe Mazza saranno collegati attraverso Skype. Insieme a loro anche Ivan Franceschini, ex allenatore di Castrovillari e Cittanovese nonchè ex calciatore della Reggina. Con la stessa modalità ci collegheremo con il giornalista di cosenzachannel.it Antonio Clausi che aprirà la consueta finestra sul Cosenza, discutendo anche dei possibili movimenti di calciomercato durante la finestra invernale, e il giornalista de IlReggino Matteo Occhiuto.

Gli argomenti

In questa puntata di Tuttigol spazio al sondaggio per votare il gol più bello del 2021. Insieme agli ospiti in studio e collegati si parlerà, come ovvio che sia, dello spettro del Covid, che ha già portato ad uno stop del campionato cadetto. Una pausa forzata che imporrà anche un cambio di programma per i preparatori atletici. Il calciomercato la farà da padrone con tutti i possibili movimenti in ingresso e uscita delle squadre calabresi di Serie B e C. Spazio anche ad una novità con la nuova rubrica Botta & Risposta. Insomma impossibile perdere il nuovo appuntamento con Tuttigol.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.