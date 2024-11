Slitta ancora la partita valevole come recupero della 15esima giornata del campionato e in programma domani al "Lorenzon": almeno 6 calciatori biancorossi positivi al Coronavirus

Ancora un rinvio per la partita fra Rende e Gelbison valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie D. Il recupero del match, inizialmente in programma per lo scorso 8 dicembre, era stato fissato per domani, 5 gennaio, ma alla viglia della sfida la società biancorossa ha riscontrato la presenza di almeno 6 atleti positivi al Covid, per cui dopo ha richiesto alla Lega il nuovo rinvio dell'incontro.

Il Covid non ha risparmiato neppure l'Fc Lamezia Terme, la società del presidente Saladini ha riscontrato alcuni casi di positivià e lo ha comunicato attraverso il seguente comunicato stampa.

«La società Lamezia Terme comunica che a seguito del periodico screening effettuato sul gruppo squadra - si legge -, nel pieno rispetto dei protocolli federali, sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19. Il club ha, pertanto, deciso la provvisoria sospensione delle attività. Preso atto di quanto sopra, il Lamezia Terme ha provveduto a presentare istanza al Dipartimento Interregionale della Lega per il rinvio delle prossime due partite».