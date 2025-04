Le cinque tappe nella competizione metterà in sella tanti ciclisti con percorsi non certo agevoli e adatti a principianti. Tra salite di livello, percorsi sterrati e tanta agilità, da Celico passando poi per i territori del Catanzarese tanti saranno i giovani in bella mostra

Sperando nella clemenza del tempo ed evitando piogge torrenziali, i ciclisti hanno nel mirino la partecipazione alle tappe della XCalabria Cup 2025, in cui i percorsi in mountain bike previsti andranno a valorizzare dei territori con poche attrattive sportive.

Del resto, il compito proprio di queste competizioni, oltre chiaramente a distribuire medaglie e soddisfazioni per ciclisti e squadre, assume un tracciato sociale, permettendo ai tifosi calabresi e agli appassionati di oltre regione di far scoprire angoli della Calabria un po’ nascosti, ma non per questo meno affascinanti.

I percorsi nella natura col cross country saranno al centro dell’attenzione già partendo dalla prima tappa prevista tra una decina di giorni in quel di Celico. Si disputerà la XCO del Brigante celichese, una gara di cross country con salite e single track, discese tecniche nonché un percorso che metterà già a dura prova i polpacci dei partecipanti.

Si partirà il 12 aprile con il secondo trofeo degli stregoni in bike-gioco ciclismo, lo scorso anno parteciparono 47 ragazzi e cinque società, mentre domenica 13 aprile ci sarà spazio per la gara vera e propria con un percorso di 3km e 650 metri circa, quasi completamente in sterrato e con un dislivello di 191 metri. Gli organizzatori, che sveleranno ulteriori dettagli in una prossima conferenza stampa, prevedono una partecipazione di un centinaio di ciclisti, spalmati un po’ su tutte le categorie.

Sarà coinvolgente anche la successiva tappa prevista a Platania, l’11 maggio col cross country delle Fate a cura della Reventino Bike. L’attivissimo Paolo Mazzei (esperto Dof) da settimane sta lavorando alacremente sull’organizzazione di questo evento, già in passato si è reso protagonista organizzando percorsi e manifestazioni di indubbio fascino. Nella Sila Piccola non mancherà l’agonismo e la determinazione per quanti parteciperanno: in questo caso, la tappa avrà l’egida della top class, decretando i campioni regionali con le maglie per la categoria open (under 23, nonché elite maschile e femminile) e master, dando punti top class proprio alle categorie agonistiche. Sul piccolo territorio della provincia catanzarese in tanti vorranno essere… grandi sui pedali.

Successivamente, Sant’Agata d’Esaro ospiterà il 25 maggio la terza tappa di questa XCalabria Cup che è promossa dalla Federazione ciclistica italiana. Il percorso si concentrerà su una parte di territorio davvero particolare, il gruppo del Belvedere sta lavorando al massimo per promuovere questa gara che graviterà intorno al centro storico con diversi single track. Nel corso del cammino ciclistico, si costeggerà il fiume nonché sentieri e antiche strade tortuose dalle molteplici varietà di terreni argillosi, sabbiosi e ghiaiosi che caratterizzano il paese montano.

Spazio ancora per un’altra gara da top class, quella prevista a Belvedere Marittimo il 1° giugno con la seconda Agonrace organizzata dalla D’Amico bike school, per decretare i campioni regionali delle categorie giovanili, infine appuntamento finale del 6 luglio con la tappa della seconda XC Pentone nel catanzarese grazie all’impegno della Swattati team. I dettagli di queste tappe saranno annunciati successivamente, saranno comunque delle tappe importanti per il cross country e soprattutto formative per tanti ragazzi che si impegnano da tempo con straordinaria passione.