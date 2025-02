Entrambe con una grande voglia di rivalsa, oggi pomeriggio allo Scida, si sono affrontate Crotone e Potenza, in un match che vale il sorpasso dei pitagorici ai danni dei lucani. Longo deve fare a meno dell’infortunato Barberis mentre recupera Silva (mandato in panca) e Guerini. Tra i pali di nuovo Sassi e rinnovata (a tempo?) fiducia a Cargnelutti e Di Pasquale al centro della difesa, così come Ricci e Murano partono nuovamente a disposizione; Vinicius dal primo minuto al fianco di Gallo con Tumminello, Oviszach e Vitale a supporto di Gomez.

Il tecnico Pietro De Giorgio (ancora beniamino del calciatore che fu qui a Crotone) non molla il 4-3-3. In porta Alastra, al centro della difesa Verrengia e Riggio con Rillo e Novella ai lati. Siatounis, Castorani e l’ex appena acquisito definitivamente Felippe a comporre la mediana, mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Rosafio, Caturano ed il nuovo Petrungaro. “Ma come fare non so, si devo dirlo ma a chi? Se mai qualcuno capirà sarà senz'altro un altro come me”. Il poeta ispira, gli uomini fanno e i calciatori (e l’allenatore) pure, se imparano. Crotone e Potenza sono chiamati a reagire, vediamo chi la dura.

Primo tempo

Cercano subito di fraseggiare entrambe, senza pressing asfissianti. Così la prima occasione arriva al quarto su calcio di punizione dal limite centro destro del campo da dove Tumminello sfoggia un sinistro che sfiora l’incrocio. Sempre da fuori Giron in corsa 4 minuti più tardi con Alastra attento in due tempi. Fino al 15’ poco o nulla. Al 18’ Petrungaro arriva lungo all’appuntamento di testa su buono spunto di Castorani. In mezzo alla noia al 25’ Vitale, dalla destra, suggerisce per l’inserimento di Oviszach sulla sinistra che, di testa, trova sul palo opposto Tumminello per la rete numero 15 di questo campionato, vantaggio del Crotone. Il Potenza non ha la forza ed i mezzi per alzare i ritmi ed il Crotone si limita alla possibile ripartenza, sprecando un paio di occasioni. È solo negli ultimissimi minuti del primo tempo che il Potenza prende più costante possesso, senza però impensierire davvero Sassi, mentre Alastra al 43’ è decisivo sul sinistro di Vitale dopo una sgroppata che poteva essere letale.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi 22 ed un Potenza più aggressivo sui portatori di palla avversari. Ma è di nuovo vitale al 47’ che costringe Alastra alla respinta in angolo. Il Crotone prova ad insistere rimanendo, sostanzialmente, nella metà campo avversaria fino all’ora di gioco con Guido Gomez che, di testa, non va lontano dal raddoppio, almeno come prove generali. Allo scoccare del 61’ infatti stesso schema Vitale Gomez diventa raddoppio e risveglio per lo Scida. De Giorgio inserisce Erradi e Schimmenti per Castorani e Rasafio ma a parte un misanderstanding in area crotonese, la squadra di casa controlla e riparte con “quasi” continuità. Entra anche Murano per Gomez nel Crotone, seguito, per il Potenza, da Selleri e D’Auria per Felippe e Caturano apparso impallato. Un minuto ed arriva il secondo giallo dunque cartellino rosso per Siatounis che lascia i suoi in dieci. Così una mischia in area risolta da goleador Tumminello ed un contropiede che permette a Murano di alzare a pallonetto a porta vuota dilagano nel punteggio una gara quasi sempre comunque in controllo. All’87’ arriva anche il goal della bandiera lucana con D’Auria che approfitta di un erroraccio di sassi in disimpegno. Non accade più nulla ed il Crotone può dunque festeggiare il quinto posto in classifica a scapito del Potenza che rimane un punto sotto.

Il tabellino:

Crotone-Potenza 4-1

Reti: Tumminello (KR) al 25’ ed al 74’; Gomez (KR) al 60’; al 77’ Murano (KR); D’Auria (PZ) all’87’

Crotone (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cragnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius (dall’83’ Stronati); Vitale (dall’80’ Ricci), Tumminello (dall’83’ Schirò), Oviszach (dall’80’ Silva); Gomez (dal 68’ Murano). Allenatore: Emilio Longo.

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia, Rillo; Siatounis, Castorani (Schimmenti dal 63’), Felippe (dal 71’ Selleri); Rosafio (dal 62’ Erradi), Caturano (dal 71’ D’Auria), Petrungaro (dall’81’ Ferro) Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro: Domenico Leone.

Ammoniti: Siatounis (PZ) AL 34’; Vinicius (KR) al 52’. Espulsi: Siatounis (PZ) per doppia ammonizione al 72’