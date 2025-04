La sfida di Caserta rappresentava l’ultima partita della stagione regolamentare per i pitagorici, che non hanno sfruttato l’occasione per tentare di migliorare la propria classifica in vista della post-season

La regular season del campionato di Serie C si chiude con una sconfitta per il Crotone, che perde 2-0 in trasferta contro la Casertana allo stadio “Alberto Pinto”. Una gara che non è riuscita a dare al Crotone il finale di stagione che la squadra di Emilio Longo sperava, segnando il punto finale di un’annata che si conclude con il quarto posto in classifica, a un passo dal podio e da un possibile piazzamento nei play-off.

La gara prende il via con una partenza ad alta intensità da parte della Casertana, che prova a fare la partita fin da subito. Nei primi minuti, è Eghareva a rendersi protagonista con una serie di tentativi sulla fascia, ma D’Alterio, portiere del Crotone, è pronto a intervenire. La partita scivola via senza particolari emozioni, con le due squadre che si affrontano fisicamente senza una vera supremazia. Il Crotone fatica a trovare il ritmo e non riesce a creare occasioni pericolose, mentre la Casertana si fa vedere in attacco, ma senza concretizzare.

Il primo tempo termina 0-0, ma la sensazione è che il Crotone non sia riuscito a dare il massimo, nonostante i tentativi di Vitale, che ha provato più volte dalla distanza. La squadra di Longo è apparsa poco incisiva, mentre la Casertana, pur senza brillare, ha avuto il controllo del gioco.

Nella ripresa, il Crotone entra in campo con maggiore determinazione, consapevole che l’unico risultato possibile fosse la vittoria per mantenere viva la speranza di un miglior piazzamento. Tuttavia, è la Casertana a passare in vantaggio al 66’, grazie a un colpo di testa di Bacchetti su corner, che batte la difesa rossoblù e D’Alterio. Un gol che taglia le gambe al Crotone, che non riesce a reagire con la stessa intensità. La Casertana, dal canto suo, non si limita a difendere e trova il raddoppio al 79’, con Eghareva che approfitta di una disattenzione difensiva per battere D’Alterio e siglare il 2-0.

Con il passare dei minuti, Longo prova a rimescolare le carte, inserendo Murano e Ricci, ma la partita ormai sembra segnata. Nonostante gli sforzi di Tumminello e Vilardi, che cercano di rendersi pericolosi negli ultimi minuti, il Crotone non riesce a riaprire la gara. Gli ultimi cambi per il Crotone non portano a nulla, e la Casertana si impone meritatamente con il risultato di 2-0.