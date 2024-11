A poche ore dalla prima gara ufficiale, sabato sera arriva allo Scida il Messina per la Coppa Italia di C, inizia a delinearsi l’ossatura del gruppo di Emilio Longo, anche se altre uscite potrebbero “sconvolgerlo” ulteriormente

Più che con la presentazione ufficiale di Filippo Groppelli, Andrea Sala e Jonathan Silva tutti visti già all’opera (alcuni) anche contro l’Avellino, è l’annuncio dell’ufficialità dell’arrivo di Alessio Guerini che ha firmato ieri, a dare ulteriori indicazioni precise sull’assetto del nuovo corso di Emilio Longo al Crotone. Il difensore passa dall'Atalanta, dove è stato capitano nella Primavera della scorsa stagione, ai calabresi, firmando un prestito secco per un anno. Ed a confermarlo è direttamente il DG Raffaele Vrenna: «La società sta facendo un ottimo lavoro per allestire una buona squadra che faccia divertire il pubblico anche per il gioco che deve esprime oltre alla conquista del risultato. In ingresso tutti elementi giovani con esperienza e qualità tecniche adeguate. Abbiamo le idee chiare – ha dichiarato il Direttore Generale – e il lavoro che stiamo facendo lo dimostra pur in mezzo a tante difficoltà. Ancora ci sono da concludere 4-5 operazioni in entrata e altrettanto in uscita che cercheremo di portarli a compimento prima che inizi il campionato. Poi situazioni di altre squadre stanno bloccando alcune operazione in uscita, vedi caso Catania interessato al nostro attaccante Gomez»

C’è dunque il giusto fermento in casa rossoblù che, dopo aver incassato i primi risultati convincenti nelle amichevoli e nei tornei pre-campionato, si appresta a prepararsi al meglio per il prossimo match di Coppa Italia che si disputerà sabato 10 agosto tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida alle 21.00.

E se sono state anche confermate le imminenti novità sulla campagna abbonamenti bloccata solo dall’attesa per le ufficialità dell’inizio solo parziale dello smontaggio della tribuna che sarà, di fatto, operativo a termine della prossima stagione, e che dunque «potrà, ad ore, partire con tante iniziative per far divertire perché lo stadio deve essere innanzitutto un momento di divertimento»; la parola è passata ai protagonisti presentati ufficialmente.

Partendo da Filippo Groppelli, classe 2003, terzino sinistro reduce dall’esperienza di serie C della Giana Erminio che ha firmato con i rossoblù un contratto triennale: «ho trovato un gruppo disponibile e uno staff che mi fa sentire ben ambientato e motivato. Siamo una rosa molto forte ed il duro lavoro porterà i suoi frutti».

Poi, complice mister Longo che ha speso già parole importanti, uno dei più attesi: il 2004 Jonathan Silva, centrocampista italo-brasiliano in prestito dalla serie A, essendosi, nella scorsa stagione, messo in mostra nel campionato di Primavera 1, con la maglia del Torino che ha dichiarato subito quanto si stia già trovando benissimo a Crotone: «è un bel gruppo, sono a disposizione del mister senza problemi anche se a me piace giocare da trequartista o da esterno. Nel mio ruolo mi ispiro a Neymar o Messi, i miei idoli da bambino».

E l’estremo difensore Andrea Sala, trentuno anni da compiere tra un mese che vanta 160 presenze tra serie B e C che è arrivato a titolo definitivo dallo scambio con il Catanzaro al quale è stato girato l’oramai ex portiere Andrea Dini: «mi sono inserito molto bene; per questa stagione mi aspetto un gran campionato! Non sarà facile ma con impegno, dedizione e personalità porteremo a casa sicuramente risultati positivi».

Ed a confermare che anche Rispoli e Giron, oltre al già citato Gomez, potrebbero partire ci sono state le ultime dichiarazioni di Raffaele Vrenna: «Gli obiettivi ce li siamo prefissati e stiamo lavorando sottotraccia per raggiungerli. Non dobbiamo fare ancora molto. Cinque sei elementi dovrebbero entrare e altrettanti in uscita, dovrebbe arrivare il terzino destro - appunto Guerini - il mister è soddisfatto. In difesa potremmo fare altre due operazioni». A conferma anche i ragionamenti su Schirò e Vitale che invece potrebbero rimanere anche, se non soprattutto, per l’atteggiamento mostrato sin dall’inizio. Certo che il test ufficiale contro il Messina, potrà sciogliere, molto più di tante teorie, dubbi e direzioni più ponderate.