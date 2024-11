Domenica contro i campani la squadra di Zauli cercherà la vittoria per chiudere la regular season al secondo posto a quota 80 punti in classifica. Nel frattempo si è rivisto in gruppo il centrocampista Awua

Proseguono gli allenamenti del Crotone, in vista dell’ultima partita di campionato, prima dei play off, con i rossoblù che scenderanno in campo a partire dal secondo turno. Intanto domenica alle 17.30, gli squali ospiteranno il Giugliano: una sfida dalle poche motivazioni. L’unico obiettivo dei pitagorici, potrebbe essere quello di raggiungere quota 80 punti in classifica in caso di vittoria contro i campani.

Guardando alle statistiche, i rossoblù hanno un bilancio casalingo di 12 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Sono 22 le reti finora realizzate allo Scida, 7 invece quelle subite. Numeri, che potrebbero essere migliorati negli ultimi 90 minuti della regular season.

Nel frattempo, gli uomini guidati da Lamberto Zauli ieri si sono allenati al centro sportivo Antico Borgo. Oggi, invece, seduta di allenamento a porte aperte sul terreno dello stadio Ezio Scida con inizio alle ore 15:30: i tifosi potranno accedere all’impianto, a partire dalle ore 14:50, per prendere posto esclusivamente nella tribuna coperta.

In questi giorni si è rivisto in gruppo il centrocampista nigeriano Awua, una buona notizia anche in vista dei play off. Mentre lavoro differenziato per l’attaccante Guido Gomez, 13 gol per lui in stagione alla pari di Cosimo Chiricò. Due elementi che di sicuro potrebbero essere fondamentali per i pitagorici durante gli spareggi per la Serie B.