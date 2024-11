Primo tempo confuso e felice solo per Tribuzzi e De Francesco che segnano per le rispettive squadre. Secondo tempo sempre di equilibrio, anche nelle occasioni, che non viene scalfito nemmeno dalle girandole di cambi

Al fischio di Mario Perri di Roma, va di scena al Viviani di Potenza, Sorrento Crotone gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Lega Pro. I costieri di Vincenzo Maiuri viaggiano spediti verso le posizioni alte in classifica, reduci da quattro vittorie consecutive, l'ultima in casa dell'Avellino in dieci uomini. Il Crotone di mister Zauli viene invece dalla sconfitta in casa del Cerignola con ben 4 goal beccati nel secondo tempo che sanguinano ancora di più, visto che i pugliesi, ieri, ne hanno beccati altrettanti dalla capolista Juve Stabia. Ed a Crotone anche dal mercato invernale sono arrivati tanti colpi per reagire subito, e non perdere troppo terreno dalle prime posizioni, con Rispoli, Zanellato, D’Angelo e Comi che sono pronti, appena arrivati, dalla panchina però.

Primo Tempo

Prima di cominciare tegola per il Crotone visto che Bove, previsto titolare, ha accusato un problema durante il riscaldamento: gioca dunque Crialese. Nei primi dieci minuti il Sorrento fa girare palla meglio degli avversari che sono costretti più bassi rispetto ai loro standard anche per un Vinicius non proprio preciso, ma Dini esce solo in tuffo alto per rinviare di pugni. Poi funzionando meglio la fascia mancina con Giron e D’Ursi il Crotone si affaccia verso Del Sorbo senza essere, pure lui, impegnato.

Al 15’ Vitale intercetta palla a centrocampo e lancia per Gomez che fa la sponda a Tumminello il cui sinistro dal limite viene respinto col petto da Fusco che si ritrova sulla traiettoria. Ma il Sorrento torna a comandare il gioco grazie anche alle linee che si alzano tempestivamente lasciando in fuorigioco i rossoblù. Ma al 23’ Tribuzzi trova spazio da destra, controlla benissimo e calcia trovando il vantaggio per gli squali. Bella la manovra ospite che da rimessa laterale di Giron sull’’out di sinistra apre per Gomez che prolunga di testa per Tribuzzi che, defilato sulla destra, controlla e in diagonale supera il portiere di casa.

Per più di un quarto d’ora ne esce fuori una gara confusa ed imprecisa per entrambe, con buona pace del Crotone che è in vantaggio. Anche se al 33’ Cuccurullo di destro da fuori scuote Dini che ci mette i guantoni anche se goffamente con la pronta risposta, dopo un minuto, di Tumminello di sinistro dentro l’area che trova Del Sorbo pronto a mettere in calcio d’angolo. Al 42’ Tumminello nella propria area stende De Francesco, beccandosi anche il giallo, consentendo il pari su rigore allo stesso numero 15 di casa. Il Sorrento prova ad approfittare dell’inerzia positiva, ma la frazione finisce con una sostanziale e corretta parità.

Secondo Tempo

Si ricomincia con gli stessi 22 e nuovamente con la preoccupazione di entrambe più a non prenderle. Solo al 51’ primo brivido per Dini che disinnesca Ravasio in area, defilato sulla sinistra. Risponde, malamente, Vitale un minuto dopo che mette a lato dopo un buon appoggio di Tribuzzi in area. Ricominciano anche le imprecisioni che macchiano le due manovre, aumentando l’indecifrabilità della gara. Entra prima Badje per un buonissimo Kolaj che ha speso tantissimo per il suo Sorrento.

Al 71’ miracolo di Del Sorbo su una fiammata di Vitale che innesca una traccia importante per il centravanti che calcia benissimo in corsa ma trovando il portiere campano prontissimo. Due minuti e Dini risponde a Ravasio su una conclusione di mancino, dal limite, dopo un ottimo controllo. Solo al 78’, e dopo altri due cambi di Maiuri, triplo cambio per il Crotone che inserisce Rispoli, Comi e Bruzzaniti al posto di Loiacono, Gomez e D’Ursi. Ma la partita non si sblocca nemmeno con gli altri cambi consumati da entrame le panchine che non cambiano spartito e, soprattutto, volontà di rischiare in nessun modo.

Nemmeno Zanellato, entrato a due minuti dal termine, riesce ad incidere e non potendo impedire che il match termini sull’1 a 1, con un buon Comi che al 91’ non riesce a far arrivare, di torre, la palla a Tumminello, grazie all’ottimo De Sorbo.

Il tabellino

Sorrento - Crotone 1-1

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Di Somma (dall’84’ Vitiello), Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (Riccardi dal 75’); Kolaj (dal 63’ Badje), Ravasio (dall’84’ Martignago), Vitale (dal 75’ Scala). Allenatore: Vincenzo Maiuri

CROTONE (3-5-2): Dini; Loiacono (dal 78’ Rispoli), Battistini, Crialese; Tribuzzi, D'Ursi (dal 78’ Bruzzaniti), Vinicius (dall’84’ Felippe), Vitale (dall’88’ Zanellato), Giron; Tumminello, Gomez (dal 78’ Comi). Allenatore: Attilio Bardi (Zauli squalificato)

RETI: Tribuzzi (KR) al 23’; De Francesco (SO) su rigore;

ARBITRO: Mario Perri

AMMONIZIONI: Tumminello (KR) al 42’; Loiacono (KR) al 54’; Crialese (KR) al 93’