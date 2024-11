Ultimo impegno di stagione regolare per il campionato di Serie C. Nel girone C dove tutti giocheranno in contemporanea domani alle 18.30, sia per Avellino che per il Crotone, al Partenio, sarà comunque gara vera: gli irpini con una vittoria sarebbero certi del secondo posto a prescindere dal risultato del Benevento a Catania, in quanto avanti negli scontri diretti; mentre per i pitagorici, ora ottavi e arrivati solo nella scorsa gara vinta contro il Monopoli alla matematica partecipazione ai playoff, vincere, significherebbe poter superare il Giugliano, impegnato nella complicatissima trasferta a Cerignola. Anche solo appaiare i gialloblu di mister Bertotto avanti un punto in classifica, potrebbe certificare una settima piazza che permetterebbe di giocare i playoff con il non trascurabile vantaggio di disputarli in casa col doppio risultato a disposizione.

Mister Lamberto Zauli, che ha ben otto diffidati (Dini, Leo, Papini, Gigliotti, Battistini, Tribuzzi, Stronati e l’ex D’Angelo), sa benissimo che la gara sarà complicatissima da leggere, anche perché con il cambiare dei risultati che arriveranno dagli altri campi, proprio Audace Cerignola e Latina potrebbero anche scavalcare il Crotone, con la griglia che ha davvero tantissime possibilità di cambiare, fino al termine dell’ultimo fischio di gara dell’ultimo campo con il recupero più lungo.

Così, nell’incontro con i giornalisti per presentare la gara, l’allenatore rossoblù esordisce subito così: «Non è la classica ultima di campionato sia per noi che per loro, noi dobbiamo essere innanzitutto squadra-specificando sul fatto che si affrontano primo e secondo attacco del girone-se non guardiamo al fatto che si prende goal tutti assieme, non potremo sfruttare l’attacco che è certamente una delle nostre armi».

Poi va sul tema diffidati: «Anche loro ne hanno nove, vediamo come poter gestire la situazione, andremo di certo tutti i disponibili ed ovviamente cercheremo di portarcene più possibili per la prima dei playoff, però oggi dobbiamo essere consapevoli che ci giochiamo tanto contro una delle squadre più forte dell’intera serie C».

Ed infine sugli obiettivi generali di stagione: «speriamo che con la vittoria contro il Monopoli si ritrovi il coraggio e le idee che, in mezzo a tante difficoltà, abbiamo dimostrato di avere per un lungo tratto di una stagione il cui giudizio è ancora sospeso -aggiungendo con positività più che ottimismo- e noi dobbiamo dimostrare, sin da Avellino, di voler determinare il nostro destino».

«La formazione che andrà in campo domani - senza Dini, Battistini e Stronati che specifica che sono infortunati - saremo in grado di giocarci una gara importante, anche con la scelta tecnica di tenere fuori dai convocati Bruzzaniti e Vitale che per il momento sono fuori».