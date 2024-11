Le reti di Gomez, Tumminello e Felippe regalano ai pitagorici il bottino pieno in Puglia. La squadra di casa resta in 10 al minuto 75 per l'espulsione di Hamlili

Gli squali di Zauli, squalificato, allungano la striscia di risultati utili consecutivi (6 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 10 gare): 32 punti ora per i pitagorici che continuano ad insidiare il secondo posto del Picerno.

Nel primo tempo gli squali impongono sin da subito un ritmo serrato ai padroni di casa in evidente difficoltà sulla pressione di gioco applicata dagli uomini di Zauli. Nel giro di un minuto il Crotone sblocca e chiude virtualmente il match: al 29' Gomez apre le danze di testa dopo gli sviluppi di un corner e al 30' Tumminello raddoppia con un forte diagonale alla sinistra di Perina. Nella ripresa i rossoblu gestiscono senza problemi il risultato con i biancoverdi impotenti e nervosi: al 75' viene infatti espulso Hamlili per doppio giallo che verosimilmente testimonia la spugna gettata dai pugliesi. C'è però spazio ancora per le incursioni del Crotone che dilaga nel finale trovando il 3-0 su un calcio di rigore trasformato da Felippe che spiazza Perina all'86'.

Primo Tempo

Pronti via il Crotone dopo appena 120 secondi si rende pericoloso. Con un cross dalla sinistra, D'Ursi serve Tribuzzi che non riesce a girare il pallone verso lo specchio della porta. Al 6’ sempre Crotone in avanti. Sinistro al volo tentato dall'interno dell'area da Giron, conclusione abbondantemente a lato. Il Monopoli prova a rispondere con un tentativo da fuori di D'Agostino ma Dini è attento e fa sua la sfera. I primi 15 minuti sono caratterizzati dalla manovra dei pitagorici che concedono poco al Monopoli, riuscendo a chiudere e a non concedere spazi. Al 17’ arriva il primo giallo della gara. Cargnelutti perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo e ferma Tumminello con un brutto intervento in scivolata. Poco prima della mezz’ora arriva un’altra importante occasione per gli squali. Tribuzzi pennella in area per Tumminello che in spaccata chiama Perina alla deviazione. Sul calcio d’angolo seguente si sblocca il match. Petriccione serve Giron che mette il cross dalla sinistra, Vinicius sotto porta liscia il pallone mentre Gomez di testa lo spinge in fondo al sacco. Rossoblù in vantaggio. Non passa neppure un minuto che gli ospiti trovano il raddoppio. Cargnelutti lascia sfilare alle sue spalle Tumminello e il 93 lo punisce con un sinistro a incrociare che sbatte sul palo e supera Perina. Atro giallo in casa Monopoli: Vassallo viene ammonito per la trattenuta su Tribuzzi. Fino al 45’, il Crotone decide di lasciare il possesso palla al Monopoli e gestisce il doppio vantaggio senza correre grossi pericoli.

Secondo Tempo

Si riparte come si era chiuso. Il Monopoli manovra ma non trova sbocchi mentre il Crotone aspetta e non concede alcun varco. Dopo l’ora di gioco ci provano i padroni di casa a riaprirla ma il tentativo in rovesciata dentro l'area di Spalluto non sortisce effetti. Al 70’ è il Crotone che si riaffaccia in avanti. Cross dalla sinistra di Giron a cercare Vuthaj, Cargnelutti lo anticipa e chiama al miracolo Perina per evitare l'autorete. La gara cambia ulteriormente cinque minuti dopo, quando Hamlili stende da dietro Vuthaj e l'arbitro estrae nei suoi confronti il secondo giallo. Il Monopoli sotto di due reti rimane anche in inferiorità numerica. All’85’ Felippe viene agganciato in area da Angileri ed il direttore di gara decreta il cacio di rigore. È lo stesso brasiliano che si presenta dagli undici metri spiazzando Perina. Dopo 3 minuti di recupero il tripice fischio di Giaccaglia decreta la vittoria degli squali che portano via dal Veneziani tre punti fondamentali per la rincorsa alla capolista.



MONOPOLI – CROTONE: 0 - 3

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Ferrini, Fazio (79’ Angileri), Cargnelutti, Cristallo (46’ Viteritti), Hamlili, Vassallo (46’ Iaccarino); D'Agostino (46’ De Paoli), Starita, Borello; Spalluto.

A disp. Alloj, Sibilano, Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Viteritti, De Santis, Piarulli, Iaccarino, Mazzotta, De Paoli, Santaniello, Simone.

All. Tomei

CROTONE (3-4-1-2): Dini; Leo, Loiacono, Crialese, Giron, Petriccione (91’ Jurcec), Vinicius, Tribuzzi; D'Ursi (64’ Felippe), Gomez (64’ Vuthaj), Tumminello (84’ Bruzzaniti).

A disp. D’Alterio, Lucano, Gigliotti, Papini, Spaltro, Bruzzaniti, Felippe, Schirò, Cantisani, Jurcec, Pannitteri, Vuthaj.

All. Zauli

Marcatori: 29’ Gomez (C); 30’ Tumminello (C); 86’ FelippeArbitro: Filippo Giaccaglia

Ammoniti: Cargnelutti (M); Vassallo (M); Hamlili (M); Starita (M)

Espulsi: Hamlili (M)