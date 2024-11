Quinta giornata di campionato ed il Crotone, allo Scida, sfida il fanalino di coda Sorrento non avendo alcuna alternativa di risultato alla vittoria. I pitagorici sono reduci infatti da un 1 punto nelle ultime tre gare disputate, dopo il successo di misura all'esordio di questo campionato in casa del Catania. I costieri, invece, sono ancora più in crisi di risultati, la formazione di Maiuri ha raccolto infatti appena un punto in totale, frutto del pari interno contro l'Audace Cerignola che così tanto ha impegnato i ragazzi di Zauli nello scorso turno infrasettimanale costringendo i rossoblù al pari rivelatosi anche stretto. Questa sera anche allo Scida minuto di ricordo per la scomparsa del presidente emerito Napolitano.

Primo tempo

Le condizioni del manto non sono impeccabili anche per l’acquazzone del pomeriggio abbattutosi a Crotone. La squadra di Zauli così ci deve mettere ancora più agonismo fisico per cercare di comandare la gara. Nei primi 15 minuti nessuno tira in porta anche perché il direttore di gara non riesce a dare coerenza agli interventi fisici che impediscono gioco manovrato con una unica incursione di Pannitteri sventata in uscita da Marcone che si conferma autorevole anche in un paio di prese alte sui traversoni anche su palle da fermo. Al 23’ c’è però il taglio perfetto aereo di Petriccione che pesca Guido Gomez col contagiri, il centravanti riesce a dare anche forza al colpo di testa che Marcone tocca senza evitare il vantaggio dei padroni di casa. Il Crotone insiste ed ha il merito di tenere il Sorrento ancora più lontano dalla sua area di rigore. Anche quando attende, la squadra di casa, non si abbassa cercando più volte l’intercetto con il contrattacco immediato che fino al 5 minuti dalla fine del primo tempo, non trova l’innesco letale. La prima frazione si spegne con gli Squali in vantaggio.

Secondo Tempo

Al secondo minuto dal rientro degli spogliatoi, D’Ursi, lanciato solo di fronte a Marcone calcia altissimo fuori misura, mostrando ancora una volta di essere tra i meno a posto assieme a Tribuzzi. Sarà anche demerito del Sorrento, ma almeno questo Crotone riprende continuità nel governo del gioco, così fino al 58’ ci sarebbe solo da essere più precisi per raddoppiare, ma arriva prima la superiorità numerica per l’espulsione di Panelli che becca il secondo giallo in tre minuti. Il Crotone comunque fa fatica a rendersi davvero pericoloso fino al 75’ anzi su due erroracci è il Sorrento a non sfruttare le ripartenze a campo aperto. La manovra dei padroni di casa si appesantisce con il solo Gomez che si fa rispettare in area al minimo servizio che arriva. Nemmeno l’innesto di Vuthaj e D’Errico cambiano l’inerzia che vede il Crotone chiudere con il vantaggio risicato al minimo sforzo che di buono ha solo i tre punti fondamentali per iniziare a raddrizzare la classifica.

Il tabellino

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo (dal 75’ Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (dall’85’ D’Errico); Pannitteri (dal 65’ Giannotti), D’Ursi (dal 65’ Vitale), Tribuzzi; Gomez (dall’85’ Vuthaj). All. Zauli

Sorrento (4-4-2): Marcone; Vitiello (dall’80’ Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (dal 70’ Colombini); Messori (dall’80’ Bonavolontà), Cuccurullo (dal 62’ Fusco), De Francesco, Vitale; Scala (dal 70’ Martignago), Ravasio. All. Maiuri

Arbitro: Daniele Virgilio

Reti: Gomez (KR) al 23’;

Ammoniti: Scala (So) al 15’; Panelli (So) al 55’ ed al 58’; Dini (KR) al 75’; De Francesco (So) al 77’; D’Errico (KR) all’89’; Colombini (So) al 93’); Giannotti (KR) al 95’) Espulsi: Panelli (So) per doppio giallo al 58’