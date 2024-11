Gli squali conquistano il trofeo superando per 7-0 i giallorossi allenati da mister Caligiuri. In quella che è stata principalmente una grande festa dello sport, protagonista Maric autore di un poker

Si è disputato oggi pomeriggio a Cotronei, nel Crotonese, il primo Trofeo Salvatore Baffa. Di fronte i padroni di casa dell’Asd Cotronei Caccuri, squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza e il Crotone.

Sullo splendido sintetico del “Baffa”, davanti ad un buon numero di spettatori, le due squadre si sono affrontate in un test che dal punto di vista prettamente sportivo ha lasciato il tempo che trova, troppo netto il divario tra le due formazioni con gli Squali che hanno vinto per 7-0 ma dal canto loro i giallorossi sono riusciti anche a mettere in mostra qualche buona individualità. È stata però una vera e propria festa dello sport per i tifosi rossoblù che risiedono a Cotronei.

Le scelte tecniche e nuovi arrivi

La partita è servita ad entrambi gli allenatori per provare alcuni dettami tattici ma soprattutto per vedere all’opera i nuovi arrivati. Il Cotronei Caccuri nelle ultime ore ha infatti ufficializzato un tris di innesti. Alla corte di mister Caligiuri sono arrivati il centrocampista Antonio Arabia, il centrocampista Giuseppe Dolce e l’esperto portiere Francesco Sestito, classe ’89, tra gli estremi difensori più interessanti dell’intero panorama dilettantistico calabrese. Nel Crotone mister Modesto ha concesso minutaggio ai giocatori finora meno impiegati. Delle sette reti messe a segno dai rossoblù, ben quattro portano la firma di Maric, due di Schirò e una di Sala.

Il tabellino

Crotone: Contini (1’st Saro); Visentin, Paz, Canestrelli; Mogos, Estevez (1’st Zanellato), Donsah, Sala (1’st Giannotti); Schirò, Juwara (1’st Oddei); Maric. All. Modesto

Asd Cotronei Caccuri: Sestito (34’st Fico); Teme (18’st Fragale), Caruso (22’st Guerrini), Marazzita, Manica; Dolce (34’st Costantino), Arabia (13’st Ierardi); Piperissa, Barillari (7’st Iaquinta), Cataldi; Tricoli (13’st Cusato). All. Caligiuri

Arbitro: Monesi di Crotone

Reti: 1’pt Sala, 6’pt, 36’pt, 40’pt e 30’st Maric, 19’pt e 32’st Schirò