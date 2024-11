Formazione, integrazione, inclusione sociale e rispetto delle regole. Questi i punti principali trattati nel corso del corso, in compagnia di Mauro Berruto, promosso dalla FIPAV di Reggio

REGGIO CALABRIA - Lo sport come momenti di aggregazione e profusione di valori etici. Questo il concento condiviso dai relatori presenti al seminario di formazione “L’insegnamento e l’apprendimento della pallavolo in ambito scolastico”. Presso la palestra del liceo scientifico “Alessandro Volta”, il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, Mauro Berruto, ha percorso un excursus in cui ha tracciato le diverse evoluzione dello sport nel corso della storia. “ Lo sport – ha dichiarato Berruto – è uno strumento essenziale attraverso cui gli insegnamenti possono formare nuovi atleti e in generale diffondere la pratica sportiva tra i giovani. Il ruolo dello sport oggi, deve essere di integrazione, rispetto delle regole, ma soprattutto di inclusione sociale”. Presente all’incontro anche Luciano Cecchi, consigliere federale della Fipav, che ha illustrato le iniziative portate avanti dalla Federazione per il settore scuola, al fine di incentivare la cultura dello sport tra i ragazzi, ma soprattutto educare alla sana competizione e alla profusione di valori positivi.