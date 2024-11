Il cuore di Rino Gattuso sembra non avere limiti. Nel giorno in cui l’ex calciatore calabrese ha annunciato le sue dimissioni da tecnico del Milan, emerge un particolare che racconta ancora una volta lo spessore umano di “Ringhio”: la rinuncia a quasi 11 milioni di euro lordi per consentire al suo staff di ricevere lo stipendio che gli spetterebbe fino al 2021, anno di scadenza naturale del contratto.



Gattuso, nel suo annuncio alla stampa di lasciare la panchina rossonera, ha motivato la scelta con queste parole: «Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi».