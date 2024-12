Il calcio calabrese è pronto a vivere una settimana di passione con il derby tra Cosenza e Catanzaro, in programma il prossimo 26 dicembre. Per prepararsi a questo grande match, 11 in Campo, il programma sportivo di LaC Tv ideato e condotto da Maurizio Insardà, andrà in onda questa sera alle 21:30 con una puntata imperdibile.

Insieme a Maurizio Insardà ci sarà come di consueto il giornalista Nicola Binda, per analizzare nei dettagli la sfida più attesa dai tifosi calabresi. In studio interverrà anche il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro, mentre collegamenti via Skype i giornalisti Antonio Alizzi e Andrea Celia Magno.

Gli ospiti della serata

Nel corso delle trasmissione di questa sera interverranno: Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro; Franz Caruso, sindaco di Cosenza; Floriano Noto, presidente del Catanzaro.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.