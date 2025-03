Il calciatore giallorosso è intervenuto ai microfoni di 11 in campo: «Iemmello? È fondamentale per noi come lo sarebbe per qualsiasi altra squadra di Serie B»

Blackout totale per il Catanzaro che, nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B, crolla in casa della Cremonese prendendo 4-0. I giallorossi, inoltre, vengono sconfitti dopo dieci risultati utili consecutivi. Un ko che non compromette in alcun modo la lotta ai play off. Una settimana alquanto importante poiché è quella che porta al derby contro il Cosenza.

Insomma, tante sono le cose di cui discutere in casa delle Aquile e lo si è fatto a 11 in Campo, trasmissione di LaC News24 condotta da Maurizio Insardà (in onda ogni lunedì alle ore 21:30 sul canale 11 del digitale terrestre), insieme al difensore del Catanzaro Nicolò Brighenti: «La partita contro la Cremonese dice che è stata una giornata no e, anche per demeriti nostri, si è incanalata nella maniera sbagliata. Il primo tempo è stato più equilibrato, poi episodi sfavorevoli ci hanno condizionato».

Derby all’orizzonte

Adesso testa al derby: «Lo spunto che possiamo prendere dalla disfatta contro la Cremonese - continua Brighenti - è che in Serie B appena abbassi un po' la presa e l'attenzione prendi le bastonate. Questa sconfitta a mio avviso arriva nel momento giusto, ovvero prima del derby, e dunque sarà una bella occasione per riscattarci subito, sia a livello di classifica e sia per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi».

L'esperto difensore però non si sbilancia: «Mi auguro innanzitutto che sia una partita dove a prevalere siano la sportività e il rispetto». Buone notizie per il Catanzaro che, proprio in vista del derby, riabbraccia Iemmello: «Sicuramente è innegabile che Pietro è fondamentale per noi come lo sarebbe per qualsiasi altra squadra di Serie B, non solo per i gol ma per il gioco che noi andiamo a proporre». Infine, Brighenti sembra aver trovato una sua stabilità a Catanzaro e non solo sportiva: «Mi trovo bene con la famiglia e spero di rimanere il più a lungo possibile».