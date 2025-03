Il numero 15 dei rossoblù ha partecipato a 11 in campo, ed ha parlato della situazione attuale e della prossima sfida al Ceravolo: «Sappiamo dove lavorare. Adesso testa al derby. Peccato per i nostri tifosi»

Fioca luce in fondo al tunnel per il Cosenza che dopo il buon pari in casa del Modena, conquista una vittoria fondamentale contro la Reggiana nell'anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Tre punti che consentono ai rossoblù di poter sperare quanto meno in un play out, anche se la situazione rimane sempore complicata. Il successo di venerdì però può essere il giusto slancio in vista di un altro match fondamentale in programma domenica, ovvero il derby contro il Catanzaro.

Insomma, per il Cosenza c'è ancora tempo per raddrizzare il proprio destino e di questo se ne è discusso a 11 in Campo, trasmissione di LaC News24 e condotta da Maurizio Insardà, visibile ogni lunedì alle ore 21:30 su canale 11 del digitale terrestre. Sul momento cosentino ne ha parlato il difensore rossoblù, Christian Dalle Mura, iniziando proprio dal successo di venerdì.

Un'impresa da compiere

Ecco le parole del difensore rossoblù: «Innanzitutto ci voleva questa vittoria per continuare a sperare in questa nostra missione. Noi lavoriamo settimanalmente per portarla a termine, consapevoli che è difficile ma non impossibile e che può essere anche un'opportunità per tutti noi. Ci siamo chiusi più volte negli spogliatoi e visto le cose su cui lavorare».



Le ultime due settimane dunque hanno portato qualche consapevolezza in più in casa rossoblù e l'imminente derby potrebbe ulteriormente dare uno slancio in più: «Domenica none sarà come le altre poiché è una partita molto sentita da ambo le parti, ma la prepareremo come sempre nel migliore dei modi, cercando di racimolare il più possibile».

E ancora: «Mi auguro sia una bella partita, caratterizzata dallo spettacolo. Peccato per i nostri tifosi dal momento che non potranno sostenerci». Il Catanzaro ritroverà bomber Iemmello, avversario ostico per Dalle Mura: «Quando giochi contro Iemmello non ti puoi deconcentrare, ma sarà una bella sfida per me personalmente».