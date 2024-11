Il direttore sportivo calabrese Massimiliano Mirabelli torna in campo dopo l’esperienza al Milan. Ha deciso di ripartire dal Padova, compagine di Serie C con ambizioni di promozione, per dare il via ad un nuovo progetto tecnico. Ospite della nostra trasmissione Tuttigol prima di Natale, aveva lasciato intendere che qualcosa bolliva in pentola.

Dei sondaggi con lui erano stati effettuati anche da club stranieri, ma a convincerlo è stato il patron Daniele Boscolo Meneguolo. Insoddisfatto del capo dell’area tecnica Sean Sogliano, ha deciso di dargli il benservito assieme al suo primo collaboratore Fabio Gatti.

Mirabelli prende il comando di una squadra che si trova in finale di Coppa Italia. Non solo, perché, cosa più importante, in campionato è seconda a -2 dalla vetta occupata dal Suditirol e che proprio oggi ha vinto 2-0 a Trieste. Il successo non ha frenato il massimo dirigente che aveva già raggiunto un’intesa con l’ex ds di Milan e Cosenza. Il contratto avrà scadenza giugno 2024, due anni e mezzo di accordo per centrare gli obiettivi prefissati. Gli ultimi sette giorni di calciomercato lo rivedranno protagonista a Milano nei salotti del calcio che contano.