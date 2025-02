L’operatore di mercato calabrese è intervenuto ai nostri microfoni allo Sheraton di Milano, ed ha fatto anche il punto sul campionato di Serie C

Domenico Roma, direttore sportivo e cosentino doc, fa il punto sul campionato di serie C ma non solo. L’operatore di mercato, che aveva iniziato la stagione con il Foggia, è stato scelto per rilanciare le ambizioni del Messina. «L’obiettivo è la salvezza» ha detto.

Mentre sul Crotone ha aggiunto: «È una società che e abituata a programmare». L’intervista si chiude con un commento sul Cosenza e sul Catanzaro.

Ecco le sue dichiarazioni ai nostri microfoni