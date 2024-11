E' la storia di Frate Giuseppe Laganà, che dopo la celebrazione ripone l'abito religioso per indossare scarpette e pantaloncini ed inseguire il pallone ovale

CATANZARO - In campo placca e tallona, nello spogliatoio confessa e unisce. E' la storia di Giuseppe Laganà 26 anni, giovane frate dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola

Tra messe e mischie. Oltre alla vocazione religiosa, Giuseppe, ha la passione per il rugby infatti è un giocatore del Clan Catanzaro Rugby, team che milita in serie C1. Da diversi anni è anche frate e chierico-studente presso la Comunità Parrocchiale di Santa Croce. Dopo la messa domenicale fra Giuseppe ripone l’abito religioso buttandosi (con il ruolo di “tallonatore”) nelle violente mischie con i colori del suo Catanzaro.