Secondo quanto riportato da "gianlucadimarzio.com", Vincenzo Vivarini non sarà più l'allenatore del Frosinone. Dopo un inizio di stagione disastroso, con appena 6 punti raccolti nelle prime 9 giornate e l'ultimo posto in classifica insieme al Cosenza (che ha comunque 4 punti di penalizzazione ndr), la società ha deciso di cambiare guida tecnica, esonerando il tecnico che nella passata stagione aveva fatto bene con il Catanzaro, per tentare di risollevare le sorti della squadra.

Leandro Greco, attuale tecnico della Primavera del Frosinone ed ex giocatore di Serie A, è il candidato principale per la panchina dei ciociari. La sua promozione potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, e avrà il compito di ridare fiducia e compattezza a un gruppo in evidente difficoltà.

Alle ore 11 è prevista una conferenza stampa del presidente del club, Maurizio Stirpe, che affronterà inevitabilmente il tema dell'esonero e illustrerà i piani per il futuro. Intanto, il Frosinone ha già programmato un ritiro a Castel di Sangro fino a domenica, in vista della sfida contro la capolista Pisa, un test cruciale per valutare la ripresa della squadra sotto la nuova guida tecnica. L'obiettivo del club è chiaro: reagire immediatamente per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.