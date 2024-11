Il calcio a cinque prosegue la sua marcia, impegni di varia portata attendono le squadre calabresi impegnate negli ultimi gironi geografici della Serie B nazionale.

Tre sono le compagini che dovranno disputare il secondo turno di campionato nel girone G, una di esse cerca nuove conferme dopo l’ottimo inizio stagionale. Casali del Manco giocherà a Bisceglie contro la Diaz, partita da non sottovalutare per un ambiente che, come ha rilevato recentemente il mister Luigi Cariello, in questa stagione dovrà consolidarsi nella categoria.

Alle ore 16 la prima interna del Nausicaa contro il Brindisi: dopo l’esordio con ko, i reggini vorranno contare sul fattore campo e conquistare la prima vittoria storica nel torneo interregionale.

Giocherà in casa anche la Blinking Soverato che, dopo il pari di sabato scorso, vorrà conquistare l’intera posta in palio contro la Futsal Noci.

Nel girone H, a predominanza siculo, l’impegno casalingo della Solmeu Polistena che affronterà Ispica: il gruppo è giovane, una vittoria interna potrebbe essere un ulteriore incentivo di fiducia per il proseguimento del campionato.

Passando alla Serie C1, si cercano conferme importanti guardando anche a quelle squadre che, solo due giorni fa, sono state impegnate nei match di Coppa Calabria. Riposerà Rovito nel terzo turno ma occhio a tante sfide che saranno giocate sul filo della tensione. Il Mirto attenderà le Pantere Nere Catanzaro, l’inizio di stagione per la squadra di casa non è stato quello previsto. La Nuova Fabrizio sarà a Cittanova, la squadra jonica cercherà di conquistare la vittoria dopo il pari di coppa contro il Città di Fiore. I silani, a loro volta, saranno impegnati sul parquet non facile della Gallinese: una partita che metterà in campo le squadre con la miglior difesa con una sola rete incassata a testa.

Si ripeterà, proprio a distanza di pochi giorni, il confronto tra Reghion e Reggio Calabria: in Coppa c’è stata la vittoria esterna di misura per RC, in campionato la musica potrebbe essere ben diversa. La Duelle Cetraro ospiterà la Domanico Sport, ultima gara in ordine cronologico metterà in scena squadre molto combattive. Esperienza e sana carica agonistica non mancheranno nel vedere la contesa tra Icierre Lamezia e Cariatese.