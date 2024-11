VIDEO | Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate per la squadra del presidente Cordiano, anche se alcune positività al covid hanno impedito la disputa della gara con il Bernalda

Con quattro vittorie consecutive, successive al pari con il Viggiano al debutto, il Futsal Polistena si è preso la vetta della classifica nel torneo di Serie A2 di Calcio a 5. Avvio di campionato più che buono, allora, per la squadra allenata da Giuseppe Molluso, capace anche di andare a sbancare il campo del Città di Melilli, una delle pretendenti alla promozione.

Un exploit che ha rappresentato un bel pieno di fiducia per la squadra del presidente Cordiano, che si è tolta un’altra soddisfazione prima della sosta forzata. La positività al covid di qualche tesserato ha infatti impedito la disputa della gara con il Bernalda.

Resta, allora, per il momento, il ricordo di quella bella impresa in Sicilia, dove le reti di Creaco (miglior realizzatore della squadra con 4 gol, assieme a Cordeiro Maluko e Arcidiacone) e quella di Dentini hanno consentito ai bianconeri di piazzare il colpaccio, rendendo inutile l’autogol di Vinicus. E poi, nel finale, ecco le prodezze del portiere Martino, per salvare il risultato. Dopo la sosta legata al covid, il Futsal Polistena proverà a regalarsi altri momenti di gloria nel torneo di A2.