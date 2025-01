Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Gioiosa Ionica torna al successo nell'anticipo della sedicesima giornata del campionato di Promozione B (che coincide con la prima di ritorno) dopo un digiuno di vittorie che durava da tre turni senza peraltro segnare. I biancorossi si impongono su un campo difficile come quello della Bovalinese, squadra pretendente ai vertici della classifica, e mette pressione in vetta. Apre le danze Jaiteh dopo soli tre minuti ma la Bovalinese pareggia a inizio ripresa su autogol di Marulla (alcuni danno la paternità del gol a Gliozzi). Alla mezz'ora Olmedo sigla il definitivo 1-2.

Le parole di mister Logozzo

Ai nostri microfoni, nel post gara, si è espresso mister Logozzo: «Venivamo da un periodo non fortunato a livello di risultati, e inoltre sapevamo che oggi era una gara molto difficile contro una squadra che è stabilmente nelle posizioni di vertice, insomma per noi era un vero e proprio scontro diretto». Sulla partita: «Abbiamo fatto molto bene, anzi, c'è rammarico perché potevamo chiuderla già nel primo tempo dopo il nostro vantaggio con le due clamorose occasioni create. Nella ripresa la Bovalinese riesce a pareggiare a causa di uno sfortunato autogol di Marulla ma noi abbiamo avuto una grande reazione e, alla mezz'ora, abbiamo trovato il gol-vittoria a firma di Olmedo». Tre punti che proiettano la compagine biancorossa momentaneamente al secondo posto mettendo pressione alla capolista Virtus Rosarno, attualmente distante un solo punto, e scavalcando in classifica lo Stilomonasterace che scenderà in campo domani: «Noi dobbiamo fare il nostro percorso - conclude Logozzo - e domani sera vedremo i risultati maturati sui campi, sperando che possa succedere qualcosa di positivo per noi. Sappiamo comunque che il campionato è complicato. Inoltre abbiamo avuto tante uscite in questo mercato e poche entrate. Vediamo se in settimana succederà qualcosa».