Un'esperienza straordinaria per il 14enne che 9 anni fa ha deciso di seguire la sua passione: «A casa ballavo seguendo il ritmo della musica, così ho deciso di iscrivermi a scuola per divertirmi»

Gioiosa Jonica sfoggerà il tricolore in occasione della partecipazione al mondiale di Giambattista De Simone, un ballerino in erba che ha già collezionato diversi podi. Quello di gennaio, un secondo posto tra finalisti nazionali, gli consentirà di vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Il giovanissimo atleta della scuola “Note danzanti”, di Marianna Agostino, non conosce ancora data e luogo ma sa di essere annoverato nella lista dei qualificati al mondiale per categoria.

Il suo “Latin style” è una passione che si è definita nel tempo, quello che ormai si conta nei nove anni di scuola di ballo al fianco della sua maestra, la quale ha subito riconosciuto in Giambattista il potenziale per cimentarsi nelle gare, già dopo un anno di allenamenti e prove. Quando il quattordicenne gioiosano racconta: «A casa ballavo seguendo il ritmo della musica, così ho deciso di iscrivermi a scuola di ballo per divertirmi», fa riconoscere ognuno in quelle scelte dell’intramontabile passione adolescenziale

La famiglia De Simone si muove così da Eboli a Rimini e negli anni, non solo Giambattista cresce nella tecnica e nei risultati, anche la sorella Giulia si unisce a lui per esserne compagna nel ballo di coppia. Pur essendo più piccola, ma talentosa, il fratello la guida con disinvoltura e questa diviene una caratterista che accomuna ed esalta i due ballerini, capaci di guadagnare piani del podio a scapito di coppie spesso più grandi di età. Tre secondi posti, un terzo posto su sette partecipanti in una gara nazionale, il podio assoluto nei campionati regionali in coppia con Giulia sono solo alcuni riferimenti alla già ricca carriera di Giambattista De Simone. Adesso ci sono due sogni nel cassetto: “giocarsi” un bel mondiale e aspirare ad “Amici”.